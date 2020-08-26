Пермь: новости дня
12:39 | 27.08.2020
В Перми в ночное время ограничат движение транспорта на участке Комсомольского проспекта
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в ночное время с 00:00 до 06:00 29 и 30 августа, а также 1 сентября планируется закрытие дорожного движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Монастырской до улицы Советской.
Так, 29 августа будет закрыта четная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. 30 августа будет закрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. А 1 сентября будет перекрыто движение по улице Советской в районе перекрестка с Комсомольским проспектом.
Ограничения связаны с необходимостью выполнения работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
© «Вечерние ведомости»
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