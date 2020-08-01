Результаты работы транспортной отрасли Перми представят на пленарном заседании

12:42 | 24.08.2020

В режиме видеоконференцсвязи прошло заседание временной комиссии по контролю за организацией работы транспортной модели в городе Перми. Участие в работе приняли члены комиссии, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Сергей Богуславский, Геннадий Сторожев, Надежда Агишева, Илья Лисняк, представители министерства транспорта Пермского края и краевой администрации, администрации города, Пермской торгово-промышленной палаты и Контрольно-счетной палаты.



Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал о функционировании новой транспортной модели в июле. По словам докладчика, с 15 числа все маршруты перешли на новые контракты, муниципальный транспорт оборудован системой учета пассажиропотока. За июль пассажиропоток вырос на 11%: в июне поездку совершили 9,9 млн человек, а в июле – 12 млн человек. Доход составил 260 млн рублей, расход 506 млн рублей.



Депутат Сергей Богуславский прокомментировал выступление, отметив, что доходы по перевозкам на трамваях не изменились, несмотря на принимаемые администрацией меры. Также Сергей Богуславский заметил, что на 43% снизилась оплата проезда наличными, граждане предпочитают платить банковскими картами, а информация по пассажиропотоку недостоверна: на трамваях система учета не работает, а на автобусах данные неоднозначные. «Нас ожидают убытки. Никакого финансового подъема не получится», – считает депутат.



Анатолий Путин пояснил, что много времени занимает настройка системы и её интеграции с сервером и в данных могут быть расхождения. В августе будет более объективная картина.



Депутат Илья Лисняк поинтересовался, почему всего 9 трамваев оборудовано устройствами учета пассажиропотока. Анатолий Путин сообщил, что в рамках действующих контрактов установка не обязательна для данного вида транспорта, но федеральная поддержка позволит в конце года получить 26 современных вагонов.



Депутат Валерий Шептунов рекомендовал администрации подготовить информацию о причинах убытков, лучше всего в процентах, и направить в Думу сразу после заседания. «Основная причина – это распространение коронавируса, 3 месяца изоляции и ограничений, сейчас же произошел рост безналичной оплаты и количества пересадок. Мы брали в расчет стоимость проезда 21,70, а сейчас имеем дешевле на 30 копеек. Это ощутимо повлияло на окончательный результат», – заметил Анатолий Путин.



Депутат Владимир Молоковских считает, что следует обратить внимание на работу перевозчиков, в частности, кондукторов, и безбилетников. Присутствовавший на заседании заместитель министра транспорта Пермского края, начальник управления транспортного обслуживания Александр Клебанов подчеркнул, что край готов оказывать содействие.



Депутата Олега Афлатонова больше заинтересовало, какой штат контролеров планирует администрация, за какие средства они будут существовать и какую выручку принесут бюджету. Анатолий Путин рассказал, что всего в 2020 году будет принято в штат 35 человек, расходы составят 1 млн 200 тысяч, впоследствии они должны выйти на самоокупаемость.



Высказался и депутат Павел Фадеев: «У меня есть вопрос: а тем ли мы занимаемся? Нам не надо вдаваться в такие мелочи, а решать проблему дыры в бюджете. Кто будет её затыкать?» К коллеге присоединилась депутат Вероника Куликова: «Давайте будем честны и откровенны – отчеты до увеличения тарифа показывают, что убытки будут только увеличиваться. Достоверных данных нет. Что предпринято руководством отрасли для изменения ситуации?» Представитель департамента уверил, что специалисты собрали данные, на их основе сформированы предложения по маршрутам и их готовы реализовывать с начала учебного года.



Еще один вопрос касался условий новых муниципальных контрактов. По информации от департамента изменились требования к подвижному составу: экологический класс евро-5, приспособленность для маломобильных групп населения, количество газовой техники до 50% и оснащение допоборудованием. По словам Анатолия Путин, департамент активно взаимодействует с производителями транспорта, поставки будут по графику. Первый аукцион начнется с 28 августа на соответствующие маршруты, 24 августа перевозчики получат пакет документов.



Участники заседания отметили, что четырех дней недостаточно для того, чтобы перевозчик подготовился, и предложили установить более реальные сроки. В части новых требований высказались представители Пермской торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества: необходимо установить четкие требования к транспорту, с учетом возможностей и интересов пермского малого и среднего бизнеса, и вынести их на публичное обсуждение.



Александр Филиппов спросил, насколько проработан вопрос поставки и ожидаются ли сбои. Начальник департамента дорог и транспорта сообщил, что заводы готовы к производству автобусов и ждут подтверждения от перевозчиков.



Павел Фадеев поинтересовался, почему федеральное финансирование от министерства транспорта получили только три маршрута от города Перми. Александр Клебанов пояснил, что основной критерий на получение субсидии – контракт с государственной лизинговой компанией: «Мы заложили 36 автобусов, 60 вагонов трамваев. Прошли три маршрута, и мы получим 26 трамвайных вагонов».



Также комиссия заслушала доклад о работе новой маршрутной сети с 15 июля 2020 года. По словам Анатолия Путина, скорректирована схема маршрутов на основании обращений жителей и идет подготовка к увеличению количества транспорта в преддверии учебного года, в особенности в Кировском и Орджоникидзевском районах. У ряда маршрутов уменьшат класс автобусов, например, 56 и 62, 42 и 19 маршрут объединили в один, то же самое с 28-59, продлен маршрут 78. В связи с ремонтом дорог и установкой трамвайных рельсов в Мотовилихинском районе будет организован подвозящий автобусный маршрут для пересадки горожан на трамвай.



По итогам заседания члены комиссии решили представить результаты работы отрасли на пленарном заседании Думы и решить: продолжать в таком виде реализовывать реформу или менять ситуацию.

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