Пермь: новости дня
12:42 | 24.08.2020
Результаты работы транспортной отрасли Перми представят на пленарном заседании
Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин рассказал о функционировании новой транспортной модели в июле. По словам докладчика, с 15 числа все маршруты перешли на новые контракты, муниципальный транспорт оборудован системой учета пассажиропотока. За июль пассажиропоток вырос на 11%: в июне поездку совершили 9,9 млн человек, а в июле – 12 млн человек. Доход составил 260 млн рублей, расход 506 млн рублей.
Депутат Сергей Богуславский прокомментировал выступление, отметив, что доходы по перевозкам на трамваях не изменились, несмотря на принимаемые администрацией меры. Также Сергей Богуславский заметил, что на 43% снизилась оплата проезда наличными, граждане предпочитают платить банковскими картами, а информация по пассажиропотоку недостоверна: на трамваях система учета не работает, а на автобусах данные неоднозначные. «Нас ожидают убытки. Никакого финансового подъема не получится», – считает депутат.
Анатолий Путин пояснил, что много времени занимает настройка системы и её интеграции с сервером и в данных могут быть расхождения. В августе будет более объективная картина.
Депутат Илья Лисняк поинтересовался, почему всего 9 трамваев оборудовано устройствами учета пассажиропотока. Анатолий Путин сообщил, что в рамках действующих контрактов установка не обязательна для данного вида транспорта, но федеральная поддержка позволит в конце года получить 26 современных вагонов.
Депутат Валерий Шептунов рекомендовал администрации подготовить информацию о причинах убытков, лучше всего в процентах, и направить в Думу сразу после заседания. «Основная причина – это распространение коронавируса, 3 месяца изоляции и ограничений, сейчас же произошел рост безналичной оплаты и количества пересадок. Мы брали в расчет стоимость проезда 21,70, а сейчас имеем дешевле на 30 копеек. Это ощутимо повлияло на окончательный результат», – заметил Анатолий Путин.
Депутат Владимир Молоковских считает, что следует обратить внимание на работу перевозчиков, в частности, кондукторов, и безбилетников. Присутствовавший на заседании заместитель министра транспорта Пермского края, начальник управления транспортного обслуживания Александр Клебанов подчеркнул, что край готов оказывать содействие.
Депутата Олега Афлатонова больше заинтересовало, какой штат контролеров планирует администрация, за какие средства они будут существовать и какую выручку принесут бюджету. Анатолий Путин рассказал, что всего в 2020 году будет принято в штат 35 человек, расходы составят 1 млн 200 тысяч, впоследствии они должны выйти на самоокупаемость.
Высказался и депутат Павел Фадеев: «У меня есть вопрос: а тем ли мы занимаемся? Нам не надо вдаваться в такие мелочи, а решать проблему дыры в бюджете. Кто будет её затыкать?» К коллеге присоединилась депутат Вероника Куликова: «Давайте будем честны и откровенны – отчеты до увеличения тарифа показывают, что убытки будут только увеличиваться. Достоверных данных нет. Что предпринято руководством отрасли для изменения ситуации?» Представитель департамента уверил, что специалисты собрали данные, на их основе сформированы предложения по маршрутам и их готовы реализовывать с начала учебного года.
Еще один вопрос касался условий новых муниципальных контрактов. По информации от департамента изменились требования к подвижному составу: экологический класс евро-5, приспособленность для маломобильных групп населения, количество газовой техники до 50% и оснащение допоборудованием. По словам Анатолия Путин, департамент активно взаимодействует с производителями транспорта, поставки будут по графику. Первый аукцион начнется с 28 августа на соответствующие маршруты, 24 августа перевозчики получат пакет документов.
Участники заседания отметили, что четырех дней недостаточно для того, чтобы перевозчик подготовился, и предложили установить более реальные сроки. В части новых требований высказались представители Пермской торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества: необходимо установить четкие требования к транспорту, с учетом возможностей и интересов пермского малого и среднего бизнеса, и вынести их на публичное обсуждение.
Александр Филиппов спросил, насколько проработан вопрос поставки и ожидаются ли сбои. Начальник департамента дорог и транспорта сообщил, что заводы готовы к производству автобусов и ждут подтверждения от перевозчиков.
Павел Фадеев поинтересовался, почему федеральное финансирование от министерства транспорта получили только три маршрута от города Перми. Александр Клебанов пояснил, что основной критерий на получение субсидии – контракт с государственной лизинговой компанией: «Мы заложили 36 автобусов, 60 вагонов трамваев. Прошли три маршрута, и мы получим 26 трамвайных вагонов».
Также комиссия заслушала доклад о работе новой маршрутной сети с 15 июля 2020 года. По словам Анатолия Путина, скорректирована схема маршрутов на основании обращений жителей и идет подготовка к увеличению количества транспорта в преддверии учебного года, в особенности в Кировском и Орджоникидзевском районах. У ряда маршрутов уменьшат класс автобусов, например, 56 и 62, 42 и 19 маршрут объединили в один, то же самое с 28-59, продлен маршрут 78. В связи с ремонтом дорог и установкой трамвайных рельсов в Мотовилихинском районе будет организован подвозящий автобусный маршрут для пересадки горожан на трамвай.
По итогам заседания члены комиссии решили представить результаты работы отрасли на пленарном заседании Думы и решить: продолжать в таком виде реализовывать реформу или менять ситуацию.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:00 | 24.08.2020
Автоинспекторы Свердловской области пресекли около 8 тысяч нарушений ПДД
19:34 | 24.08.2020
В Екатеринбурге скончался известный врач
19:19 | 24.08.2020
128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ
19:01 | 24.08.2020
Шестерых участников ОПГ, незаконно обналичивших 12 миллионов, будут судить в Свердловской области
18:46 | 24.08.2020
В Свердловской области проведено 6204 исследования проб на коронавирус
18:37 | 24.08.2020
Свердловская прокуратура помогла погасить долги по зарплате перед работниками Мариинского прииска
18:22 | 24.08.2020
Свердловская область получила премию «Инновация»-2020
17:52 | 24.08.2020
Для пермяков будет повторно продлен срок действия проездных
17:43 | 24.08.2020
Участки трассы М7, проходящие по территории Пермского края, переданы в федеральную собственность
17:36 | 24.08.2020
В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»
17:19 | 24.08.2020
Житель Нижнего Тагила зверски убил своего годовалого сына
16:59 | 24.08.2020
В Верхней Салде проходит модернизация системы уличного освещения
16:48 | 24.08.2020
Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК
16:13 | 24.08.2020
Режим самоизоляции продлён для свердловчан старше 65 лет
15:22 | 24.08.2020
Энергетики рассказали о причинах продления сроков опрессовок
15:16 | 24.08.2020
Свыше 7 тысяч детей пострадали от укусов клещей в Свердловской области
14:44 | 24.08.2020
В Свердловской области изменили размер стоимости услуг ЖКХ
14:21 | 24.08.2020
Оргкомитет Ural Music Night анонсировал выступление Уральский музыкантов на ANTYfest
13:59 | 24.08.2020
Инициативная группа за прямые выборы мэров на Среднем Урале собрала 10 тыс подписей
13:52 | 24.08.2020
За последние сутки COVID-19 выявлен у жителей 11 территорий Прикамья
13:49 | 24.08.2020
Новые микроавтобусы поступят в 14 территорий Пермского края
13:39 | 24.08.2020
В рамках нацпроекта в Перми отремонтируют и благоустроят улицу Пермскую
13:37 | 24.08.2020
Два человека попали под поезда на Среднем Урале
13:23 | 24.08.2020
Более 32 тысяч прикамских семей подали заявления на пособие для детей 3-7 лет через МФЦ
12:56 | 24.08.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье двое детей
12:53 | 24.08.2020
Администрация представила депутатам мастер-план освещения Перми
12:51 | 24.08.2020
Число заражённых COVID-19 в России превысило 960 тысяч
12:49 | 24.08.2020
В Прикамье подтверждено 59 случаев коронавируса
12:46 | 24.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 56 человек