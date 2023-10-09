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В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
Скриншот трансляции пресс-центра ТАСС-Урал
В Екатеринбурге озвучили имена лауреатов Бажовской премии 2023 года. Лауреатами стали три писателя из Москвы, один из Новосибирска и один из Санкт-Петербурга.
Так, лауреатами премии стали:
- Ася Петрова из Санкт-Петербурга в номинации «Мастер. Проза» за роман «Свободная страна»;
- Юрий Кублановский из Москвы в номинации «Мастер. Поэзия» за поэтическую подборку «Жизнь проходила в одном эоне, но в разных его мирах»;
- Игорь Волгин из Москвы в номинации «Мастер. Публицистика» за научную статью «Неизвестный Достоевский»;
- Андрей Ложкин из Новосибирска в номинации «Польза дела» за международный литературный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе»;
- Сергей Чекмаев из Москвы в номинации «Польза дела» за кросс-медийный проект «Метрономикон».
Председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго рассказал на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что торжественное награждение победителей состоится 14 октября в музее «Северская домна» в Полевском в рамках Бажовского фестиваля.
Так, лауреатами премии стали:
- Ася Петрова из Санкт-Петербурга в номинации «Мастер. Проза» за роман «Свободная страна»;
- Юрий Кублановский из Москвы в номинации «Мастер. Поэзия» за поэтическую подборку «Жизнь проходила в одном эоне, но в разных его мирах»;
- Игорь Волгин из Москвы в номинации «Мастер. Публицистика» за научную статью «Неизвестный Достоевский»;
- Андрей Ложкин из Новосибирска в номинации «Польза дела» за международный литературный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе»;
- Сергей Чекмаев из Москвы в номинации «Польза дела» за кросс-медийный проект «Метрономикон».
Председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго рассказал на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что торжественное награждение победителей состоится 14 октября в музее «Северская домна» в Полевском в рамках Бажовского фестиваля.
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