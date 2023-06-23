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Музыкальные «Безумные дни» начались в Екатеринбурге

19.32 Пятница, 30 июня 2023
Культура
Фото: Владислав Постников
Фестиваль «Безумные дни» начался сегодня, 30 июня, в Екатеринбурге (и немножко — в Первоуральске). Благодаря этому мероприятию ближайшие выходные в уральской столице будет звучать безумно много классической музыки.

«Безумные дни» организовывает уже не первый год Свердловская государственная филармония (вообще фонтанирующая выдумками в деле популяризаторства классической музыки). Поддержку фестивалю оказывают как правительство Свердловской области, так и администрация Екатеринбурга, а также министерство культуры Российской Федерации. На протяжение трёх дней — с 30 июня по 2 июля — концерты классической музыки будут звучать на 9 площадках уральской столицы.

Среди мест, где можно вкусить классического «безумия» — ТЮЗ, Камерный театр, сад Вайнера и, разумеется, сама филармония. Самым поздним концертом сегодняшнего, первого дня фестиваля станет выступление музыкантов Александра Лемешева и Тимура Халиуллина в Большом зале филармонии — он начнётся в 22:15. Музыканты играют на органе и стеклянной арфе.

Завтра же концерты в рамках «Безумных дней» начнутся с 10 часов дня и продолжатся почти до полуночи. Подробную афишу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Свердловской филармонии.

В этом году «Безумные дни» захватили ещё и Первоуральск. Правда, там фестиваль ограничится одним днём и одной площадкой — Инновационным культурным центром на улице Ленина, где на 2 июля запланированы три концерта классической музыки подряд.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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