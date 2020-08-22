12:05 | 23.08.2020

Фото: media.price.ua

На предстоящей неделе в Екатеринбурге пройдут общегородские соревнования по волейболу. Начнутся они уже в понедельник на открытых площадках спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив-Изумруд».



24 августа с 16:00 до 19:00 состоятся игры с участием спортсменов 2008-2009 г.р. Матчи будут посвящены 297-летию Екатеринбурга.



Во вторник, 25 августа, с 10:00 до 16:00 44 игрока (11 и 12 лет) из 11 команд поборются за звание лучших в состязаниях, посвящённых Дню физкультурника.



Соревнования пройдут со зрителями.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»