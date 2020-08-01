На Урале депутата лишили мандата из-за незаконной рубки леса

15:42 | 20.08.2020

Депутаты думы Белоярского городского округа лишили полномочий своего коллегу Алексея Бутакова в связи с наличием у него судимости – в июне суд признал его виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.



Решение было принято на сегодняшнем заседании думы, 20 августа. Докладчиком по данному вопросу выступал лично Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. При этом в ходе заседания Алексей Бутаков сам заявил, что готов в добровольном порядке сложить с себя полномочия депутата.



Кроме этого, в ходе заседания рассматривался вопрос о наказании 12 депутатов, предоставивших неполные либо недостоверные сведения о доходах и имуществе. Им грозило, в том числе досрочное прекращение полномочий, но парламентарии решили ограничиться предупреждением – за данную меру ответственности проголосовало 16 депутатов, двое были против.



В ходе сегодняшнего заседания думы БГО также будут обсуждаться вопросы о внесении изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов, внесение изменений в Генеральный план муниципалитета и правил землепользования и застройки, а также утверждаться программа приватизации муниципального имущества.

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