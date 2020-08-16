12:50 | 17.08.2020

Фото: mayak-74.ru

В Екатеринбурге коронавирусом заболели еще 56 человек. За сутки на Среднем Урале выявили 141 новый случай COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 23 546 заболевших.



Кроме екатеринбуржцев диагноз лабораторно подтвержден у жителей Асбеста, Алапаевска, Артемовского, Ачита, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Пышминского городского округа, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Режа, Серова, Сосьвы.



Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»