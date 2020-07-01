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13:45 | 30.07.2020
Фото: bryansknovosti.ru
«Черный» лесоруб в Кушве нанес ущерб лесничеству на 1,1 миллион рублей
Согласно расчету ущерба, представленного ГКУ Свердловской области «Кушвинское лесничество», ущерб от незаконной рубки леса составил более 1,1 миллиона рублей. Помимо прочего, Осокин вывез 6 кубических метров срубленной древесины в частный дом в Верхней Туре, где сбыл материал. Таким образом он причинил дополнительный ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице ГКУ Свердловской области «Кушвинское лесничество» в размере свыше 106 тысяч рублей.
Кушвинский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал Осокина возместить ущерб, причиненный преступлениями.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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