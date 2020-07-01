«Черный» лесоруб в Кушве нанес ущерб лесничеству на 1,1 миллион рублей

13:45 | 30.07.2020

Фото: bryansknovosti.ru

В Кушве суд вынес приговор 61-летнему Сергею Осокину за незаконную рубку леса. Установлено, что срублено 34 сосны в объеме 80,4 кубических метров.



Согласно расчету ущерба, представленного ГКУ Свердловской области «Кушвинское лесничество», ущерб от незаконной рубки леса составил более 1,1 миллиона рублей. Помимо прочего, Осокин вывез 6 кубических метров срубленной древесины в частный дом в Верхней Туре, где сбыл материал. Таким образом он причинил дополнительный ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице ГКУ Свердловской области «Кушвинское лесничество» в размере свыше 106 тысяч рублей.



Кушвинский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал Осокина возместить ущерб, причиненный преступлениями.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»