На Среднем Урале подтвердили еще 263 случая коронавируса

12:48 | 15.07.2020

Фото: yandex.com

В Свердловской подтвердили еще 263 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе выявлен COVID-19 у 16 635 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+153), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. 871 пациент находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от вируса выписано еще 291 человек. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 10 614 пациентов с подтвержденным диагнозом.



За сутки зарегистрировали три смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Свердловской области скончались 175 человек с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»