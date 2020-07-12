Еще 218 свердловчан заболели коронавирусом

12:48 | 13.07.2020

Фото: cityreporter.ru

На Среднем Урале подтвердили еще 218 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 16 127 случаев COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа.



Состояние 202 госпитализированного оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. 985 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от вируса выписано еще 68 человек. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 9 964 пациентов с подтвержденным диагнозом.



За сутки зарегистрировали шесть смертей от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Свердловской области скончались 163 человека с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»