Новости дня
17:59 | 1.07.2020
Фото: forbes.ru
В Екатеринбурге мать с сыном обвиняются в насилии, убийстве и поджоге
По данным следствия, обвиняемые нарушали закон в период с июня 2016 по декабрь 2019 года. История началась с желания матери извлечь выгоду из работы сиделкой у пожилых и маломобильных граждан. Так, весной 2016 года женщина узнала, что у ее клиентки имеется крупная денежная сумма. Тогда злоумышленница обратилась к ранее судимому сыну с предложением совершить хищение денег путем разбойного нападения. Мужчина согласился и с помощью матери проник к жертве в квартиру и избил ее утяжеленным шлангом. Потерпевшая успела выбежать из жилища и позвать на помощь. Обвиняемый ретировался с места преступления.
Еще один инцидент произошел в декабре 2018 года. Мать вернулась к пострадавшей клиентке и предложила поддерживать с ней приятельские отношения. Сын вновь получил доступ в квартиру. В этот раз он напал на хозяйку жилища с электрошокером. Сообщники обыскали квартиру, но денег так и не удалось найти. Тогда обвиняемая ушла, а сын убил пострадавшую, чтобы последняя не смогла его опознать, и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб от пожара составил около 250 тысяч рублей.
Последнее преступление, которое инкриминируется преступной семье, было совершено в декабре 2019 года. Женщина устроилась на работу сиделкой к не имеющей возможности самостоятельно передвигаться екатеринбурженке. Обвиняемые применили к жертве жестокое насилие и похитили у нее 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 8,5 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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