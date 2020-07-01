В Екатеринбурге мать с сыном обвиняются в насилии, убийстве и поджоге

17:59 | 1.07.2020

Фото: forbes.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанут 66-летняя мать с ранее судимым 42-летним сыном. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«в»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем); ч.5 ст.33, ч.3 ст.162 УК РФ (пособничество в разбое с незаконным проникновением в жилище); ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору); ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище), п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога).



По данным следствия, обвиняемые нарушали закон в период с июня 2016 по декабрь 2019 года. История началась с желания матери извлечь выгоду из работы сиделкой у пожилых и маломобильных граждан. Так, весной 2016 года женщина узнала, что у ее клиентки имеется крупная денежная сумма. Тогда злоумышленница обратилась к ранее судимому сыну с предложением совершить хищение денег путем разбойного нападения. Мужчина согласился и с помощью матери проник к жертве в квартиру и избил ее утяжеленным шлангом. Потерпевшая успела выбежать из жилища и позвать на помощь. Обвиняемый ретировался с места преступления.



Еще один инцидент произошел в декабре 2018 года. Мать вернулась к пострадавшей клиентке и предложила поддерживать с ней приятельские отношения. Сын вновь получил доступ в квартиру. В этот раз он напал на хозяйку жилища с электрошокером. Сообщники обыскали квартиру, но денег так и не удалось найти. Тогда обвиняемая ушла, а сын убил пострадавшую, чтобы последняя не смогла его опознать, и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб от пожара составил около 250 тысяч рублей.



Последнее преступление, которое инкриминируется преступной семье, было совершено в декабре 2019 года. Женщина устроилась на работу сиделкой к не имеющей возможности самостоятельно передвигаться екатеринбурженке. Обвиняемые применили к жертве жестокое насилие и похитили у нее 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 8,5 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»