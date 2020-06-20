В Ревде пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

18:03 | 21.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ревде разыскивают без вести пропавшего 46-летнего Константина Фарафонтова. С 7 июня его местонахождение неизвестно, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Также в отряде уточнили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 173 см, xудощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые короткие волосы. Последний раз видели в тёмно-синей кофте в полоску, светлых шортах и тёмно-синих сланцах.



Если вам известно местонахождение мужчины – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8 953 606 98 87 или Дарье – 8 932 125 91 88.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»