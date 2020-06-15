Новости дня
12:27 | 16.06.2020
На СвЖД возобновляются рейсы до Адлера и Новороссийска
Как сообщает пресс-служба СвЖД, с 24 июня из Нижневартовска запустят поезд №345/346 до Адлера. Железнодорожный состав пройдет и через столицу Урала. А с 29 июня поезд начнет курсировать в обратном направлении.
Также с 26 июня будет ездить поезд №522/521 из Приобья в Новороссийск. Маршрут проходит через Нижний Тагил и Екатеринбург. В обратном направлении составы запустят с 30 июня.
Всего по России в расписании восстановят 35 поездов «Федеральной пассажирской компании». Планируется, что это начнет происходить уже в конце июня.
Добавим, что в период пандемии коронавируса дезинфекция вагонов проходит не менее четырёх раз в сутки. Также у пассажиров измеряют температуру тела с помощью бесконтактных термометров не менее двух раз в сутки. Если у кого-то из пассажиров выявят повышенную температуру или недомогание, то на ближайшей станции к нему пригласят медиков.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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