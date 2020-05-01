УГМК приступает к очередному этапу освоения Волковского месторождения

Фото: пресс-служба УГМК

ОАО «Святогор», входящее в металлургический комплекс УГМК, подвело итоги тендера по выбору подрядной организации для выполнения горно-капитальных работ и отработки третьей очереди Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд.Победителем конкурса признан «МостоДорСтрой 82» (Санкт-Петербург), который будет осуществлять вскрышные работы на карьере в консорциуме с Уралмашзаводом — крупнейшим российским производителем горной техники.Как отмечают специалисты горно-металлургической компании, применение техники отечественного производства — принципиальная позиция УГМК, традиционно поддерживающей российские предприятия тяжелого машиностроения. Данная политика компании, являющая приоритетной в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, позволяет не только планомерно развивать смежные отрасли экономики, но и концентрировать финансовые и трудовые ресурсы на конкретной территории.Волковское месторождение, расположенное в Свердловской области в 25 км к юго-западу от города Красноуральска, вскрыто двумя карьерами: Лаврово-Николаевским (отработан) и Северо-Западный (действует). Запасы меди третьей очереди составляют порядка 750 тыс. тонн, железа – 20 млн тонн. Предполагается, что ее отработка также будет вестись открытым способом.