В Свердловской области ещё 174 человека заразились Covid-19

12:37 | 21.05.2020

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 174 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 3308 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+82 заболевших), Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Заречного, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серовского городского округа, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа. В статистику включён один случай заболевания жителем другого региона России, а также 7 подтвержденных случаев заражения постояльцев одного из обсерваторов, вернувшихся из-за рубежа.



Состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Из больниц региона выписано еще 86 человек. Уральские врачи вылечили всего 976 пациентов. Зарегистрировано ещё два случая смерти пациентов с COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»