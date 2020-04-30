В столице Урала на дежурство заступил мотопатруль МЧС

20:01 | 1.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге дежурит мотопатруль МЧС. На вооружении спасателей поступили четыре пожарно-спасательных мотоцикла в полной экипировке весом по 400 кг.



В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что такие мотоциклы всегда выезжают в паре, легче маневрируют в плотном потоке машин, а также оборудованы световой сигнализацией и сиреной. Кроме того, на мотоциклах есть инструмент для разжима и резки металла, аптечки первой медпомощи, ручные установки пожаротушения ёмкостью 20 литров воды.



Кроме того, в пожарную форму водителей вшиты защитные элементы для спины, ног и рук и включен специализированный шлем с громкой связью. Все специалисты расчётов быстрого реагирования также прошли профподготовку.



Мотогруппы будут задействованы в патрулировании лесопарковых зон и частного сектора. Добавим, что мобильные мотогруппы работают в регионе уже второй год.



Напомним, что на Среднем Урале с 1 мая действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, а также сжигать мусор, растительность и солому.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»