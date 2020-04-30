Полиция Екатеринбурга проводит рейды по соблюдению режима самоизоляции

Сотрудники полиции проводят профилактические рейды в Екатеринбурге по соблюдению режимов самоизоляции и масочного. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.В майские праздники полицейские патрулируют улицы Екатеринбурга и разъясняют горожанам, которые находятся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции. Также они напоминают тем, кто находится в общественных местах, о необходимости использования защитных масок.Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают на сознательность екатеринбуржцев и зачастую ограничиваются предупреждениями. Однако в отношении тех, кто отказывается соблюдать установленные ограничения, полицейские и сотрудники МОБ составляют административные протоколы.Помимо этого, стражи порядка уделяют внимание нарушениям, связанным с употреблением спиртного в общественных местах, мелким хулиганством и несоблюдением миграционного законодательства.Напомним, что в Екатеринбурге также введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь, разводить костры при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигать растительность и растительные остатки.