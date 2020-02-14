Новости дня
14:41 | 16.02.2020
Фото: sibmedport.ru
Скончалась третья пострадавшая при взрыве на заводе «Русский хром» в Первоуральске
«Женщина скончалась сегодня ночью. Всем трем семьям погибших будет оказана поддержка», – сказал собеседник агентства.
Напомним, в четверг, 13 февраля, в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание, после чего произошёл взрыв, в результате которого пострадали трое рабочих – две женщины и один мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу, 14 февраля, в больнице Первоуральска скончался мужчина, а немногим позже в ожоговом центре горбольницы № 40 Екатеринбурга первая из пострадавших женщин.
Ранее, когда в больнице скончалась вторая пострадавшая, пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщала, что статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую, расследование продолжится по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание по этой части статьи предусмотрено уже вплоть до пяти лет лишения свободы.
© «Вечерние ведомости»
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