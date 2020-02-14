На Урале продолжаются поиски пропавшего год назад мужчины

13:09 | 16.02.2020

Фото: личная страница Антона Осипенко

На Урале уже больше года ищут пропавшего без вести 23-летнего Антона Осипенко. Ночью со 2 на 3 февраля 2019 года он праздновал свадьбу друга на окраине города Кушвы, однако домой так и не вернулся.



Около двух часов ночи он расстался с друзьями. Должен был поехать на такси с ними, но не сделал этого и пошёл пешком домой. Свадьба была возле железнодорожной станции Гороблагодатская, которая находится в 25 километрах от его родного дома.



Как сообщают представители поисковых отрядов, на поиски Антона тогда выходили сотни человек. Погода была -30 °С с ветром, однако это никого не останавливало. Волонтёры и полиция обрабатывали все варианты развития событий, однако найти молодого человека так и не удалось.



Кроме того, поступала информация о том, что Антон потерял память и находится в Москве, однако это не подтвердилось.



Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, тёмно-серые глаза.

Был одет в удлинённую тёмную парку, чёрную вязаную шапку, черные джинсы, тёмно-синие кроссовки с белой подошвой.



Если вам известна любая информация о местонахождении пропавшего мужчины – сообщите об этом инфоргу Ольге по номеру телефона 8 908 917 02 99.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»