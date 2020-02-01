Новости дня
18:51 | 10.02.2020
Власти уральского города заблокировали дорогу к храму, чтобы не ремонтировать её
«После депутатского запроса прокуратура заставила мэра взять дорогу на баланс, чтобы ее содержать. Мэр взял дорогу на баланс и... закрыл её. Натурально перекрыл бетонными блоками и земляным валом. Потому что закрытую дорогу содержать не нужно! Подобная дурость и наглость привела к транспортной блокаде жителей домов по ул. Мира, а также невозможности добраться до местной церкви. Прихожане собрали более 600 подписей под жалобой на беспредел чиновников», – рассказал Дмитрий Ионин.
Сейчас прокуратура подала иск на администрацию об устранении нарушений и запуске движения по ул. Мира. По итогам рассмотрения депутатского запроса по факту несвоевременной организации дорожной деятельности и мероприятий по благоустройству в адрес мэра Самочёрнова вынесено предписание.
Дмитрий Ионин также отметил, что мэр Артёмовского запомнился и другой дорожной историей.
«Летом он наоборот не пожалел бюджетных денег на строительство дороги... к своему коттеджу в селе Покровское. Добротная там дорога вышла», – добавил депутат.
Фото: с личной страницы Дмитрия Ионина в соцсетях
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:42 | 10.02.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки
21:29 | 10.02.2020
Для свердловских ветеранов медики проводят диспансеризацию на дому
20:58 | 10.02.2020
В Екатеринбурге активисты защищают здание аэропорта «Уктус» от сноса
20:47 | 10.02.2020
В Екатеринбурге в гонке на Верх-Исетском пруду разбились 13 автомобилей
20:29 | 10.02.2020
Екатеринбурженка выиграла первенство России по легкой атлетике
19:40 | 10.02.2020
В Верхней Салде свердловчанин украл у женщины сумку из-за нехватки денег на проезд
19:26 | 10.02.2020
В Екатеринбурге состоится конкурс «Щелкунчик приглашает»
18:57 | 10.02.2020
В этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября
18:54 | 10.02.2020
Разработка пермской IT-компании позволит потребителям получать деньги за разгрузку электрических сетей
18:44 | 10.02.2020
В пермском микрорайоне Красные казармы будет открыт новый корпус школы дизайна «Точка»
18:39 | 10.02.2020
Контрольно-ревизорская служба пермского «Гортранса» начала проверять работу кондукторов
18:39 | 10.02.2020
Екатеринбург встал в 8-балльных пробках
18:21 | 10.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметит свое 135-летие
17:59 | 10.02.2020
Под Екатеринбургом обесточат два поселка на несколько дней
16:38 | 10.02.2020
В Ирбите пьяный экс-супруг убил жену на глазах их сына
16:20 | 10.02.2020
В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс вредных веществ
16:06 | 10.02.2020
Оперативники ФСБ и следователи СК провели обыски у депутата в Белоярке
16:01 | 10.02.2020
В Новосинеглазово открыли реконструированный Дворец культуры
15:25 | 10.02.2020
В Свердловской области восемь часов тушили крупный пожар
15:21 | 10.02.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ
15:04 | 10.02.2020
Бабушки Екатеринбурга приютят детей из Сирии
14:45 | 10.02.2020
Стала известна дата прощания с экс-депутатом заксобрания Свердловской области Константином Карякиным
14:29 | 10.02.2020
Нового генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин
14:19 | 10.02.2020
Приставы закрыли две пермских гостиницы
14:12 | 10.02.2020
В столице Урала осужден врач, пытавшийся взорвать свою девушку
13:57 | 10.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречи клубов
13:53 | 10.02.2020
В Екатеринбурге организован комитет, выступающий против новых поправок в Конституции
13:32 | 10.02.2020
В столицу Урала едет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
13:28 | 10.02.2020
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края