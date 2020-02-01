Власти уральского города заблокировали дорогу к храму, чтобы не ремонтировать её

В городе Артемовский Свердловской области администрация заблокировала дорогу к храму и жилым домам вместо того, чтобы привести её в порядок, как того требует от чиновников прокуратура. Речь идет об улице Мира на участке между ул. Первомайская и ул. Западная. Ранее жители города обратились к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину с просьбой потребовать от мэрии благоустроить многострадальную дорогу на улице Мира.«После депутатского запроса прокуратура заставила мэра взять дорогу на баланс, чтобы ее содержать. Мэр взял дорогу на баланс и... закрыл её. Натурально перекрыл бетонными блоками и земляным валом. Потому что закрытую дорогу содержать не нужно! Подобная дурость и наглость привела к транспортной блокаде жителей домов по ул. Мира, а также невозможности добраться до местной церкви. Прихожане собрали более 600 подписей под жалобой на беспредел чиновников», – рассказал Дмитрий Ионин.Сейчас прокуратура подала иск на администрацию об устранении нарушений и запуске движения по ул. Мира. По итогам рассмотрения депутатского запроса по факту несвоевременной организации дорожной деятельности и мероприятий по благоустройству в адрес мэра Самочёрнова вынесено предписание.Дмитрий Ионин также отметил, что мэр Артёмовского запомнился и другой дорожной историей.«Летом он наоборот не пожалел бюджетных денег на строительство дороги... к своему коттеджу в селе Покровское. Добротная там дорога вышла», – добавил депутат.