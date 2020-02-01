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19:36 | 7.02.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев вручил Демидовскую премию выдающимся свердловчанам

Губренатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил Демидовскую премию выдающимся жителям региона. Как рассказали в департаменте информполитики, церемония состоялась 7 февраля в резиденции губернатора.

«По традиции вручение премии приурочено ко Дню российской науки. Поздравляю все научное сообщество с профессиональным праздником. В современных условиях наука является основой и главным двигателем социально-экономического роста, важнейшим инструментом для обеспечения прорывного развития России. Свердловская область – один из самых наукоемких российских регионов. Мы занимаем 6 место в России по количеству созданных передовых производственных технологий. Обеспечить условия для масштабных научных исследований и достижения цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным – «войти в число лидеров по научно-технологическим направлениям, которые будут определять будущее всего мира и будущее России», призван приоритетный национальный проект «Наука». В ряду его мероприятий особое место занимает чествование Демидовских лауреатов – людей, являющих собой пример ответственности и мудрости, высокой требовательности к себе, честного служения избранному делу», – сказал Евгений Куйвашев во время мероприятия.

Награду «За неоценимый вклад в сохранение отечественной науки, промышленности, образования и развитие демидовского движения» получили первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Эдуард Россель; академик, физик-ядерщик, Юрий Оганесян; крупнейший специалист в области экологии животных, редактор Красной книги России, академик Вячеслав Рожнов и Выдающийся географ, вице-президент Русского географического общества, академик Александр Чибилев.

Традиционно лауреаты получили денежную премию в размере 1 миллион рублей, серебряную медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.

Следует отметить, что впервые почетную премию вручили в Санкт-Петербурге в 1832 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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