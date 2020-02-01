В Свердловской области 92% детей-сирот воспитываются в семьях

17:47 | 7.02.2020

Фото: 73регион.онлайн

В Свердловской области 92% детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, воспитываются в семьях, об этом сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.



«В Свердловской области проживает 19,6 тысяч детей оставшихся без попечения родителей. Число тех, кто воспитывается в семьях, с каждым годом увеличивается. Органы власти ведут работу по улучшению качества подбора и подготовки потенциальных замещающих родителей и по организации сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот», – отметил Андрей Злоказов.



В 2019 году подготовку семей, желающих принять детей-сирот, осуществляли 79 школ приемных родителей. Согласно подсчетам, из 1522 обучившихся семей 738 взяли в свои семьи приемных детей.



По словам Злоказова, помощь в подготовке приемных семей и защите детей-сирот осуществляют и некоммерческие организации. Так, в прошедшем году было реализовано 12 социально-значимых проектов по профилактике сиротства, семейному устройству детей-сирот, сопровождению замещающих семей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»