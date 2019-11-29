В Нижнем Тагиле ищут пропавшего ещё в июле мужчину

13:11 | 1.12.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле разыскивают ушедшего из дома 8 июля Муртазина Андрея Мансуровича. Как сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина также может находиться в Москве и Симферополе.



В последний раз его видели в серой куртке с зелеными полосками, светло-зеленой футболке, синих джинсах и коричневых кожаных ботинках. С собой у Муртазина был черный кожаный портфель.



Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, следует сообщать по номеру 89824578964 (Анастасия Рысь).



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»