В Свердловской области заблокированы интернет-магазины с запрещенным оборудованием

15:28 | 17.10.2019

Фото: hsn-ltd.ru

По требованию Тавдинской городской прокуратуры заблокированы три сайта, содержащих информацию о продаже электроудочек для незаконного лова рыбы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на страницах сайтов присутствовала информация по обеспечению повышенной добычи водных биоресурсов, и механизм работы оборудования. Помимо прочего, были указаны способы оплаты и доставки, а также контактные данные продавцов.



В соответствии с законодательством РФ о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, электроудочки являются незаконным орудием лова, их ввоз на территорию страны запрещен. За использование электроудочек на территории России предусмотрены меры наказания, описанные в 256 ст. УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).



Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга было направлено исковое заявление о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории РФ. Также Тавдинская городская прокуратура потребовала включить данные сайты в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Суд удовлетворил требования прокурора полном объеме.



В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, информация изъята из публичного доступа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»