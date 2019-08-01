Прокуратура через суд грозит лишить мандатов сразу трех депутатов алапаевской райдумы

20:19 | 19.08.2019

Сразу три депутата думы муниципального образования Алапаевское (Алапаевский район) рискуют досрочно лишиться полномочий. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура, посчитав, что они предоставили не полные/недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Рассмотрение исков состоится во вторник, 20 августа.



Речь идет о депутатах Александре Шалаеве, Римме Халеминой и Марине Русановой, избранных в сентябре 2016 года. Коллеги парламентариев на заседании думы отказались голосовать за досрочное прекращение полномочий вышеуказанных депутатов, в связи с чем прокуратура и подала административные исковые заявления в суд.



По некоторым данным, претензии есть и к Андрею Телегину, но в отношении него заявление в суд пока не поступало.



Добавим, что прокуратура также выявила нарушения в деятельности Андрея Телегина, занимающегося лесозаготовками. В ходе выездной проверки на пилораме ООО «Кряж» (директор – Андрей Телегин) в селе Арамашево выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и земельного законодательства. В отношении Телегина возбуждены административные дела по ст.6.3 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.35, ч.1 ст.20.4. Согласно КоАП РФ, данные правонарушения предусматривают санкции в виде солидных денежных штрафов либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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