В Свердловской области сгорела крыша склада воинской части

19:21 | 19.06.2019

Фото: Е1

В воинской части под Ревдой загорелся склад с военным имуществом.



Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, содержимое склада не воспламенилось, горела лишь крыша здания. Взрывчатых веществ в здании не было.



Пострадавших в результате случившегося нет, на данный момент идёт проливка помещения.

