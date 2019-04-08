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15:27 | 10.04.2019

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП в городе Реж пострадал ребенок

Накануне в городе Реж Свердловской области 55-летняя женщина-водитель сбила несовершеннолетнего пешехода.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома № 3 на улице Строителей. Автомобиль KIA наехал на ребенка, шедшего по правому краю проезжей части. При этом рядом находился тротуар.

Женщина-водитель отвезла пострадавшего домой, но в ГИБДД не сообщила. Через некоторое время ребенку стало плохо, и родители вызвали ему скорую помощь. Медики диагностировали травмы головы и ушибы мягких тканей лица.

Сотрудники ГИБДД разыскали женщину, совершившую наезд. Она пояснила, что при движении отвлеклась на других пешеходов. Составлен административный протокол. Женщине грозит лишение водительских прав на срок от года либо административный арест.

© «Вечерние Ведомости»

 


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