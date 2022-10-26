Городок чекистов в Екатеринбурге примет экскурсантов

18.25 Вторник, 1 ноября 2022
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Фото: igoryankov.timepad.ru


В конце этой недели три дня подряд философ и исследователь архитектуры советского авангарда Игорь Янков будет водить экскурсии в Городок чекистов — один из самых характерных образцов городской архитектуры СССР.

Название тематического тура по данному кварталу Екатеринбурга — «Городок чекистов — жемчужина свердловского конструктивизма». Участникам её опытный экскурсовод расскажет о том, как зарождался этот жилой комплекс, чем уникален, какие особенности хранит до сих пор. Кроме того, экскурсанты узнают, какие утопические идеи советских авангардных архитекторов так и не удалось воплотить в жизнь, и смогут посмотреть, как выглядит Городок чекистов изнутри — их проведут в одну из квартир жилого комплекса.

Городок чекистов — это комплекс зданий в стиле конструктивизма, которые были возведены в 30-ые годы прошлого века. Здания эти предназначались для проживания сотрудников местного НКВД, отсюда и народное название квартала.

Первая экскурсия пройдёт в пятницу, 4-го ноября. Вторая и третья, соответственно, — в выходные.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:50 Песков: указ президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен
14:55 Сын экс-главы РЖД Якунин останется под стражей в Норвегии
14:32 Тиньков объявил об отзыве бренда «Тинькофф» из российского банка
13:55 Депутат МГД Ступин попросил СК привлечь Красовского к уголовной ответственности
13:11 Суд на Камчатке отменил мягкий приговор экс-депутату Редькину, застрелившему человека
12:05 Совфед: Совета блогеров при Совете Федерации не существует
11:49 Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*
10:49 В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
11:02 В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
10:38 На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
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