Городок чекистов в Екатеринбурге примет экскурсантов
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Фото: igoryankov.timepad.ru
В конце этой недели три дня подряд философ и исследователь архитектуры советского авангарда Игорь Янков будет водить экскурсии в Городок чекистов — один из самых характерных образцов городской архитектуры СССР.
Название тематического тура по данному кварталу Екатеринбурга — «Городок чекистов — жемчужина свердловского конструктивизма». Участникам её опытный экскурсовод расскажет о том, как зарождался этот жилой комплекс, чем уникален, какие особенности хранит до сих пор. Кроме того, экскурсанты узнают, какие утопические идеи советских авангардных архитекторов так и не удалось воплотить в жизнь, и смогут посмотреть, как выглядит Городок чекистов изнутри — их проведут в одну из квартир жилого комплекса.
Городок чекистов — это комплекс зданий в стиле конструктивизма, которые были возведены в 30-ые годы прошлого века. Здания эти предназначались для проживания сотрудников местного НКВД, отсюда и народное название квартала.
Первая экскурсия пройдёт в пятницу, 4-го ноября. Вторая и третья, соответственно, — в выходные.
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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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