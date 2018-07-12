Общество
19:04 | 13.07.2018
Поклонская не приедет на Урал. Дожди ни при чем
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Поклонская не едет в Екатеринбург из-за конфликта с Романовыми
Последние недели обсуждается возможный отказ от участия депутата Госдумы Натальи Поклонской в «Царских днях». С учетом ее особого отношения к последнему императору многие удивились, узнав, что бывший прокурор Крыма может не приехать на столь важную для нее годовщину. Возможно, что причина этого в том, что на «Царские дни» прибудет великая княгиня Мария Владимировна, с которой у Поклонской давний конфликт. В 2017 году депутат Госдумы вернула представителю дома Романовых награду, врученную ей в 2014 году после присоединения Крыма к России. Свое решение Наталья Поклонская объяснила тем, что Мария Владимировна и ее окружение предали последнего императора, отказавшись от акций против фильма «Матильда». «Защищать честь и достоинство нашей Святой Царской Семьи и Родины — это святой долг каждого, и, как оказалось, наличие подобных «титулов» и «званий» только мешает, затмевая разум от «высокого статуса», — прокомментировала депутат свое решение.
Виктор Шептий празднует победу
В Центральный исполнительный комитет «Единой России» ушли документы по кандидатурам на вакантную должность руководителя исполкома свердловского регионального отделения, которую ранее занимал депутат Александр Косинцев. Москве предложено три кандидатуры: заместителя руководителя исполкома — начальника отдела организационной работы Николая Жукова, помощника секретаря реготделения Виктора Шептия Вячеслава Девятайкина и руководителя региональной контрольной комиссии «ЕР» Константина Юферева. При этом, кого бы из них ни назначили, в любом случае аппаратную победу одержит Виктор Шептий: все трое входят в его окружение. В региональном отделении сделали ставку на Николая Жукова, который обладает наибольшим управленческим партийным опытом.
В прокуратуре Ивделя — страх и смятение
Часть сотрудников прокуратуры Свердловской области на уходящей неделе были откомандированы в Ивдель для проведения служебной проверки по факту участия своего коллеги, начальника местного отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александра Ланинкина, в инциденте, который стал достоянием общественности. По слухам, сверху дано указание дать объективную оценку доводам всех сторон и в случае подтверждения компрометирующих сведений принять жесткие кадровые меры — вплоть до увольнения Ланинкина, с заявлением в отношении которого обратилась предпринимательница, пострадавшая от его воскресной выходки.
Чиновникам запретили говорить про победу Екатеринбурга в выборе города — организатора ЭКСПО-2025
Свердловские чиновники уверены, что Екатеринбург выиграет право принимать международную выставку ЭКСПО в 2025 году. Об этом говорят не только в кулуарах власти, но и на публичных мероприятиях.
Оснований для такой уверенности предостаточно: у Екатеринбурга очень сильная заявка, город великолепно справился с принятием матчей ЧМ-2018, ревизия Международного бюро выставок высоко оценила позиции столицы Урала, к тому же у соперников — Осаки и Баку — возникли проблемы.
Но эту победную уверенность не поддерживают руководители региона, поэтому областным чиновникам дан указ молчать о победе. И дело не только в том, чтобы не сглазить до выборов, а в том, что МБВ активно читает СМИ и может негативно расценить заявления свердловских чиновников. В частности, как говорят слухмейкеры, замечание было сделано вице-губернатору Александру Высокинскому, который громче всех заявляет о победе.
Корейцы обиделись, что Медведев не приехал на «Иннопром»
Председатель федерального правительства Дмитрий Медведев не приехал на международную промышленную выставку. Его визита ждали в понедельник, 9 июля, в первый день работы форума, однако он не смог посетить Екатеринбург и вместо себя прислал вице-премьера Дмитрия Козака.
Как говорят слухмейкеры, отсутствие Дмитрия Медведева в Екатеринбурге, ради которого на половину дня прекратили работу выставки, расстроило не только свердловские власти, но и иностранные. Ведь ради встречи с российским премьером Урал посетил министр стратегии и финансов Южной Кореи Ким Донг Ён. К Дмитрию Медведеву у него был особый разговор, касающийся сотрудничества по одному из проектов.
Белоярский депутат пошел ва-банк
Депутат думы Белоярского городского округа Алексей Бутаков, уволенный в конце мая этого года с должности главного специалиста по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество», по слухам, продолжает ходить на старую работу. Сплетники отмечают, что он регулярно появляется в лесничестве, несмотря на кадровое решение и пристальный интерес со стороны ФСБ и Следственного комитета. При этом не исключено, что ему удастся восстановиться в прежней должности — в настоящее время задействован мощный лоббистский ресурс в Екатеринбурге, через который Бутаков может решить все спорные вопросы с силовиками, после чего отыграться на своих недоброжелателях, инициировавших возбуждение уголовных дел.
В Белоярке депутаты устраивают забеги по кладбищам
В Белоярском городском округе депутаты пытаются вмешаться в деятельность муниципального учреждения «Мемориал», которое оказывает услуги по захоронению и следит за порядком на кладбищах, в том числе пытается противостоять укоренившимся на погостах бизнесменам Зароевым, работа которых вызывает немало вопросов.
Так, на этой неделе, 10 июля, на кладбище в селе Большие Брусяны на белом внедорожнике «Мерседес» приезжал депутат Иван Десятков, который со ссылкой на исполняющего обязанности председателя думы Бориса Комлева стал утверждать сотрудникам МБУ «Мемориал», что все регламенты, на которые они ссылаются, недействительны. И вообще, как Комлев решит, так и будет. Основанием для приезда Десяткова стал звонок от мужчины, который в тот день заливал фундамент под памятник на кладбище, при этом не смог предоставить уполномоченным органам разрешительных документов на проведение работ, как это полагается по закону.
Чем вызван интерес Десяткова и Комлева к похоронному бизнесу и не замешаны ли здесь Зароевы, которым крайне невыгодно наведение порядка на кладбищах, неизвестно. Сплетники шепчутся, что действует парочка из побуждений явно не общественного характера.
Александр Высокинский пошел в главы Екатеринбурга, чтобы позлить мэрию
Подача документов на пост главы Екатеринбурга от вице-губернатора Александра Высокинского стала неожиданностью для «серого дома». Бывшего замглавы администрации никто не видел в качестве соперника главного фаворита на кресло главы столицы Урала Алексея Кожемяко и не ожидал от него выдвижения.
Говорят, что выдвижение Высокинского — это его личная инициатива, которая нашла поддержку у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Причем он собирается составить реальную конкуренцию Алексею Кожемяко, и уже начались переговоры с депутатами, которые могут попасть в следующий созыв и будут выбирать главу Екатеринбурга.
К юридическому отделу Заксобрания предъявляют претензии
У депутатов Заксобрания Свердловской области появились претензии к работе юридической службы парламента. Как поговаривают слухмейкеры, она практически подставила депутатов при обсуждении пенсионной реформы на заседании одного из комитетов.
Юридическая служба не смогла ответить на вопрос по регламенту проведения заседания, когда встал вопрос о голосовании за пенсионную реформу. В итоге ответственность на себя пришлось взять одному из депутатов, который принял решение о голосовании. Но, как говорят сплетники, при желании данное голосование может быть оспорено, так как оно прошло не в соответствии с регламентом Заксобрания.
— Претензии к юридическому отделу предъявляются серьезные. Ведь и так разговоры о пенсионной реформе вызывают повышенный ажиотаж, так еще и ошибки делаются, которые можно трактовать по-разному и подать их не в пользу свердловских депутатов, — добавляют слухмейкеры.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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