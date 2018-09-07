Эксперты рассказали молодежи Прикамья о тенденциях развития страны

20:47 | 9.09.2018

Сегодня, 9 сентября, на III Молодежном форуме «Пермский период» лекции прочитали эксперты федерального уровня.



Одной из самых ожидаемых стала лекция декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Аузана. Накануне известный экономист также прочитал лекцию в Пермском государственном национальном исследовательском университете, а сегодня рассказал на Молодежном форуме об основных сценариях будущего российской экономики. По его словам, за последние 25 лет курс рубля существенно упал, при этом курсы валют и дальше будут оставаться нестабильными. «В таких условиях людям необходимо найти свои ниши для самореализации, — подчеркнул эксперт. — Для занятости нет критерия возраста, потому что у каждого возраста есть свои преимущества. Так, люди старшего поколения обладают более системным мышлением, а молодежь, например, может одновременно работать на нескольких экранах».



Актуальную для жителей Перми и края публичную лекцию провел также российский и немецкий архитектор Сергей Чобан. Он совместно с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским рассказал о роли молодежи в формировании комфортной городской среды. Эксперт поделился своим опытом реализации масштабных градостроительных проектов в России и Европе. По его словам, основной составляющей успеха будущего проекта является его идея, понимание, для кого и зачем проект будет реализован. В качестве положительного примера взаимодействия жителей и руководства региона спикеры как раз и привели Молодежный форум как площадку для открытого диалога с молодежью.



О том, что Молодежный форум проводится именно для получения обратной связи от молодежи Прикамья, сказал и губернатор региона Максим Решетников, комментируя работу площадок. «Цель форума — общение с молодежью, представление проектов, которые реализуются в крае. Для нас важно услышать мнение молодежи, потому что она сегодня основной «клиент», для которого мы все делаем, — отметил Максим Решетников. — Мы понимаем, что наши проекты выходят за рамки года-двух, а иногда и пятилетки. Важно, чтобы молодежь была готова участвовать в создании чего-то нового, вместе с нами обсуждать его, вносить корректировки и в какой-то момент взять ответственность за реализацию проектов на себя».



Вдохновение от состоявшихся встреч получили не только молодые люди, но и сами эксперты и спикеры форума. В частности, об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она совместно с именитыми представителями российского спорта Сергеем Кущенко, Иваном Алыповым и биатлонистом Антоном Шипулиным поделилась с молодежью Прикамья своей историей успеха.



Также в рамках форума состоялся семинар Агентства стратегических инициатив о кадрах будущего, прошло пленарное заседание международной конференции «Мир XXI века глазами молодежи», а студенческие научные сообщества приняли участие в стартап-блице.



Отметим, всего на мероприятия Молодежного форума зарегистрировалось более 3 тысяч человек, единовременно на площадках находилось более 1,7 тысячи человек.