Пермь: новости дня
20:47 | 9.09.2018
Эксперты рассказали молодежи Прикамья о тенденциях развития страны
Одной из самых ожидаемых стала лекция декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Аузана. Накануне известный экономист также прочитал лекцию в Пермском государственном национальном исследовательском университете, а сегодня рассказал на Молодежном форуме об основных сценариях будущего российской экономики. По его словам, за последние 25 лет курс рубля существенно упал, при этом курсы валют и дальше будут оставаться нестабильными. «В таких условиях людям необходимо найти свои ниши для самореализации, — подчеркнул эксперт. — Для занятости нет критерия возраста, потому что у каждого возраста есть свои преимущества. Так, люди старшего поколения обладают более системным мышлением, а молодежь, например, может одновременно работать на нескольких экранах».
Актуальную для жителей Перми и края публичную лекцию провел также российский и немецкий архитектор Сергей Чобан. Он совместно с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским рассказал о роли молодежи в формировании комфортной городской среды. Эксперт поделился своим опытом реализации масштабных градостроительных проектов в России и Европе. По его словам, основной составляющей успеха будущего проекта является его идея, понимание, для кого и зачем проект будет реализован. В качестве положительного примера взаимодействия жителей и руководства региона спикеры как раз и привели Молодежный форум как площадку для открытого диалога с молодежью.
О том, что Молодежный форум проводится именно для получения обратной связи от молодежи Прикамья, сказал и губернатор региона Максим Решетников, комментируя работу площадок. «Цель форума — общение с молодежью, представление проектов, которые реализуются в крае. Для нас важно услышать мнение молодежи, потому что она сегодня основной «клиент», для которого мы все делаем, — отметил Максим Решетников. — Мы понимаем, что наши проекты выходят за рамки года-двух, а иногда и пятилетки. Важно, чтобы молодежь была готова участвовать в создании чего-то нового, вместе с нами обсуждать его, вносить корректировки и в какой-то момент взять ответственность за реализацию проектов на себя».
Вдохновение от состоявшихся встреч получили не только молодые люди, но и сами эксперты и спикеры форума. В частности, об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она совместно с именитыми представителями российского спорта Сергеем Кущенко, Иваном Алыповым и биатлонистом Антоном Шипулиным поделилась с молодежью Прикамья своей историей успеха.
Также в рамках форума состоялся семинар Агентства стратегических инициатив о кадрах будущего, прошло пленарное заседание международной конференции «Мир XXI века глазами молодежи», а студенческие научные сообщества приняли участие в стартап-блице.
Отметим, всего на мероприятия Молодежного форума зарегистрировалось более 3 тысяч человек, единовременно на площадках находилось более 1,7 тысячи человек.
© «Вечерние Ведомости»
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