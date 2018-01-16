Житель Ревды за истязание своего деда отправится в колонию

10:49 | 17.01.2018

28-летнему жителю Ревды Никите Оботнину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за то, что он истязал своего деда, причиняя ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев (ч. 1 ст. 117 УК РФ). Кроме того, он нарушил административный надзор, установленный после последней «отсидки» (ч. 2 ст. 341.1 УК РФ).



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе судебного заседания установлено, что решением суда в отношении Оботнина, как освободившегося из исправительной колонии, установлен административный надзор сроком на 8 лет с установлением ограничений. Однако он в течение года нарушал установленные ограничения: отсутствовал по месту жительства в ночное время, за что был неоднократно привлечен к административной ответственности, кроме того, был задержан в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.



У молодого человека еще есть время оспорить решение суда.