Пара из Ревды, у которой родился мертвый ребенок, взыскала с больницы 1,8 млн рублей

14:55 | 12.07.2018

Супруги из Ревды Ирина и Владимир Ю. через суд взыскали с медиков 1,8 млн рублей за некачественную медицинскую помощь.



В 2016 году во время приема в женской консультации Ирина, которая находилась на 38-й неделе беременности, чувствовала себя плохо, но доктор отказала в направлении в роддом. На следующий день после приема женщине сделали операцию и извлекли мертвого ребенка.



В ходе суда установлено, что причиной гибели ребенка стала патология беременности. При этом выявлены факты некачественного оказания медицинской помощи.



«Отсутствовала консультация эндокринолога и последующее его наблюдение в динамике беременности, в котором пациентка нуждалась», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.



По итогам рассмотрения дела в Ревдинском и Свердловском областном суде с Ревдинской городской больницы взыскали 1,8 млн рублей.