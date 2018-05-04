Летом на Урале организуют слет трезвенников

14:29 | 7.05.2018

10–16 июля на Мариинском водохранилище неподалеку от Ревды состоится международный слет трезвости и здоровья. Всех желающих приглашают провести это время в палаточном лагере. Для детей организуют детский городок, для подростков — площадки по нескольким направлениям.



В пресс-службе Екатеринбургской епархии отметили, что взрослым тоже скучать не придется. Ежегодно для слета трезвости приглашаются известные лекторы. В этом году готовится обучение по направлениям: «Трезвенное просвещение», «Счастливая семья», «Братство православных следопытов», «Духовно-нравственное просвещение», «Традиции казачества» и другим.



Отметим, что в этом году слет приурочен к Царским дням.





Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии