Атомщики Новоуральска заявили, что безопасность предприятий под угрозой из-за COVID-беспечности в городе

22:56 | 21.07.2020

На утро 21 июля в Новоуральске было почти 900 случаев COVID-19. Проблема противодействия инфекции остра и не могла остаться без внимания руководства ГК «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ». Чтобы еще раз обратить внимание на необходимость повышенной санитарной ответственности, 17 июля атомщики провели через интернет специальную пресс-конференцию.



Журналистам сообщили, что «Росатом», ТВЭЛ и АО «УЭХК» поддерживают медиков. Например, УЭХК выделил более 2,5 млн рублей на лучевую трубку для томографа, около 1,2 млн рублей направлено в Центр гигиены и эпидемиологии в Новоуральске на тесты и расходники, около 9 млн руб. – на оборудование для выявления COVID-19.



– Я обратился в ФМБА, чтобы поддержать новоуральскую медсанчасть врачами, – рассказал директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин. – Скорее всего, будет принято решение о направлении в Новоуральск дополнительных врачей.



На работе безопасно, в городе – нет



Строгие меры безопасности приняты на УЭХК и в ООО «НПО «Центротех». Здесь отказались от командировок, максимально разделили потоки персонала. Все обеспечены средствами защиты, созданы безопасные условия для обедов. При входе измеряется температура, дезинфицируются помещения, идет работа «на удаленке».



Порядка 80 работников основных цехов УЭХК изолированы в медицинском центре «Изумруд».



– Мы были вынуждены пойти на эту меру, – пояснил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов. – Это полная изоляция людей без возможности выйти в город, встретиться с родственниками. Автобусом довозим людей до рабочего места и обратно в МЦ «Изумруд». С нашим персоналом изолированы и медики, и работники общепита, и сотрудники охраны, всего 20 человек. В морально-психологическом плане ситуация трудная. На первом этапе многие посчитали эту меру противозаконной. Но в дальнейшем пришло понимание: это вынужденный шаг, чтобы не подвергать риску здоровье атомщиков и не остановить работу атомного предприятия.



Все старания атомщиков оказываются напрасными, когда сотрудники находятся не на работе, а просто в городе, где жители массово нарушают даже простейшие санитарные нормы.



– То, что можно было сделать внутри атомных предприятий, мы сделали: были приняты беспрецедентные меры безопасности для персонала, – заявила президент Топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. – У нас нет ни одного случая заражения на производстве. Все случаи – в быту или на территории города. Когда-то Новоуральск создавался ради УЭХК. Пришло время, чтобы город помог комбинату своим осознанным поведением.



Полезный страх и простые правила



– Должны быть страх (как не заразиться) и ответственность – как не заразить других! COVID-19 – угроза невидимая, но абсолютно реальная, – говорит Наталья Никипелова, призывая новоуральцев соблюдать указ губернатора.



По ее словам, примером можно считать Москву и Санкт-Петербург, где число инфицированных снижается благодаря сознательности жителей, выполняющих правила: заходить в магазины в масках; не сидеть с соседями на лавочках (во многих дворах их убрали), не посещать детские площадки (их заклеивали специальной лентой); расплачиваться безналично; не проводить массовые мероприятия; заходить в лифт по одному и т.д.



Сравнение со столицами поддержал Андрей Полосин:



– В Москве, где скорые носились каждые три минуты, люди поняли, что нужно локтем открывать двери и нажимать кнопки в кабинах лифта, что необходимо пользоваться антибактериальными средствами. Если бы так вели себя новоуральцы, не было бы такой угрозы сегодня. Понятно, что люди в жару рвутся на улицу: парки, шашлыки, пляжи. Но эпидемия закончится, а людей, которых мы можем потерять, будет уже невозможно вернуть. Пришла пора каждому новоуральцу сделать важный выбор – между своими желаниями и солидарностью с другими.



Стоило закрыть город?



Среди атомградов Новоуральск лидирует по распространенности COVID-19. Журналисты спрашивали, почему его не закрыли в самом начале, как другие ЗАТО.



Андрей Полосин рассказал, что в марте-апреле атомщики рекомендовали ограничить въезд и выезд в свердловских ЗАТО, но областной штаб по борьбе с пандемией решил, что это преждевременно.



– На самом деле вопрос в компетенции Роспотребнадзора, однако ведомство не обозначило свою позицию, – пояснил представитель ГК «Росатом». – Мы очень переживаем по этому поводу. Наблюдая за динамикой распространения COVID-19 в Новоуральске, приходим к выводу, что только «суворовский» метод помог бы остановить эпидемию. Но без согласия общественности это невозможно.



Что еще не поздно сделать?



Говоря о важности повышения санитарной культуры, генеральный директор ООО «НПО «Центротех» Илья Кавелашвили заявил:



– Скажу, как житель города: новоуральцы в большинстве своем беспечны. Мы на предприятии убрали все скамьи, ограничили количество людей в местах для курения, сделали разметку. По всему городу стоят скамейки и никто не думает их убирать. В доступе все детские площадки. У КСК и в ЦПКиО собираются подростки – по 50-60 человек. Почему общественные места города не сделаны безопасными для людей в период коронавируса?



По словам Андрея Полосина, ситуацию со скамьями и детскими площадками атомщики обсудили с мэром Новоуральска Владимиром Цветовым и начальником областного штаба, и было видно, что есть понимание проблемы. Но поймут ли эти решения жители города?



Продолжая тему, Наталья Никипелова сообщила, что атомщики с помощью волонтеров запускают проект «Новоуральск ревизорро», предусматривающий «летучие рейды» по местам скопления людей с целью напомнить о необходимости выполнения указа губернатора. Также руководство предприятий готово рассмотреть предложения жителей по этой проблеме.



– Для персонала, вынужденного находиться в изоляции, мы пригласили медика, – рассказал Александр Белоусов. – Когда профессионал доходчиво объяснил, что COVID-19 – не ОРВИ и не выдумка, в зале воцарилась гробовая тишина: каждый в этот момент осознал – коронавирус – реальная и серьезная беда. Может быть, врачам выходить в коллективы города: пусть доносят реальную картину…



По материалам «МК-Урал»



Илья Рощин, фото предоставлено АО «УЭХК» © «Вечерние ведомости»