Главному екатеринбургскому полицейскому «подкинули» проблем

В УМВД России по Екатеринбургу появились еще одни зараженные коронавирусной инфекцией. В их числе – один полковник (врио начальника одного из подразделений), другой – высокопоставленный 33-летний сотрудник ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу в звании майора. Ранее, напомним, был выявлен коронавирус у двух подполковников из УМВД, которые продолжают находиться на лечении. Редакция издания, в свою очередь, желает им скорейшего выздоровления.У начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Озерова появилась возможность притащить в гарнизон еще нескольких земляков из Твери. По слухам, недавно лишился должности начальник уголовного розыска отдела полиции №7 Валерий Романов. Его увольнению предшествовала проверка подразделением собственной безопасности главка. По некоторым данным, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), однако какой процессуальный статус у Романова, источники не сообщают.Другим вакантным местом может оказаться должность начальника уголовного розыска отдела полиции №6, который также оказался под прицелом коллег из СК. Дойдет ли история до возбуждения уголовного дела неизвестно, но, как правило, после таких «залетов» или переводят на нижестоящую должность или просят написать «по собственному».О том, что ситуация с кадрами в УМВД действительно плачевная, говорит и другая история. По некоторым данным, на прошлой неделе инспекторы спецроты областного ГИБДД задержали оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперативнику, конечно, сразу сообщили, что погоны придется снять, однако тот факт, что случай с пьянством среди личного состава фиксируется уже дважды за месяц, характеризует моральное состояние сотрудников в целом. Ранее, напомним, пьяная за рулем была задержана замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3.Областные власти обсуждают, кого из глав муниципалитетов наказать за плохую явку по голосованию за поправки в Конституцию. Инсайдеры сообщают, что есть два кандидата на условную «казнь»: глава Режа Иван Карташов и мэр Березовского Евгений Писцов. Учитывая, что претензий к Карташову за последнее время становится все больше, а политический кризис в муниципалитете нарастает, выбор, судя по всему, очевиден.Свердловские силовики приглядываются к очередной «жертве» после ряда громких коррупционных разоблачений. По слухам, в настоящее время правоохранительные органы изучают деятельность ЕМУП «Бюро технической инвентаризации» (БТИ), которое занимается предоставлением услуг по кадастровому учету. При этом претензий к непосредственному руководителю муниципального предприятия Ольге Горностаевой (возглавляет ЕМУП уже 18 лет) нет, но они могут появиться к её заместителю Шамилю Курбанову.Бывшие сотрудники ЕМУП «БТИ» жалуются на то, что часть заказов граждан уходит коммерческой компании «Авантаж», хотя доходы от предоставления услуг мог бы получать бюджет. Ряд сотрудников ЕМУП якобы даже работают в «Авантаже», но, разумеется, неофициально. Так ли это, и предстоит выяснить контрольным органам.Проверка деятельности министерства здравоохранения Свердловской области и администрации Екатеринбурга со стороны Росздравнадзора преподнесет немало сюрпризов. Проверка проходит в связи с запросом депутата Госдумы Дмитрия Ионина, пожаловавшегося на отсутствие доступности КТ легких для жителей региона –свердловчане даже вынуждены ехать в Челябинск.В Минздраве уже начали искать крайних, заручившись поддержкой Роспотребнадзора. По слухам, в частные клиники идут сигналы, чтобы они взяли вину на себя и придерживались фантастической версии о том, что у них сломались томографы. В одной из клиник, для пущей убедительности, якобы даже разобрали томограф на части и оставили в таком виде в ожидании московских проверяющих.Департамент образования администрации Екатеринбурга начал массовую проверку школ города на предмет расходования средств, выделенных из депутатских фондов. Поводом послужила история в одной из школ Верх-Исетского района города, когда с деньгами произошла какая-то путаница, в которой сейчас разбираются специалисты мэрии. В избежание последующих недоразумений и гневных вопросов со стороны депутатов в администрации и решили заранее навести порядок в подведомственных учреждениях.Бывшему заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову, уволившемуся полгода назад после громкого скандала с уголовным делом первого замглавы свердловского следкома Михаила Бусылко, рано праздновать победу, сообщают осведомленные источники. По делу он проходит в статусе свидетеля, но, как нередко бывает, статус меняется одним постановлением следователя. Стоит ли ожидать негативного для уважаемого силовика развития событий, пока предугадать сложно, так как информацию по этому делу для третьих лиц получить практически невозможно.