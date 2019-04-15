Криминалитет поднимает голову на Урале?

Овчинников до выздоровления будет находиться на свободе. Фото: Яромир Романов/Znak.com

В пятницу, 12 апреля, из СИЗО в Екатеринбурге под домашний арест был отпущен Прищенко П.А. – ранее судимый за кражу в особо крупном размере 45-летний житель Нижнего Тагила. После отбытия наказания он вновь взялся за старое. Оперативники ОБОП ГУ МВД России по Свердловской области длительное время отслеживали его телодвижения, и наконец, в ночь с 21 на 22 февраля им удалось повязать Прищенко на попытке кражи денег из банкомата.По данным издания, Прищенко, а также некие Юрий М. и Галимулин Е. проникли через подвал в магазин «Монетка», расположенный в Нижнем Тагиле в доме №23 по улице Каспийская. Предварительно они воспользовались «глушилкой», которой заблокировали сигнализацию в супермаркете и на банкомате. Оборудование они собирались опустошить при помощи имеющегося при себе газорезного оборудования, но похитить деньги не удалось – группа была задержана на месте оперативниками свердловского ОБОП и уголовного розыска Нижнего Тагила при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.После задержания в отношении Юрия М. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Галимулин и Прищенко отправились в СИЗО. Однако 12 апреля судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Оксана Мамонтова, несмотря на ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, отпускает Прищенко под домашний арест.Источники издания в криминальной среде предполагают, что на принятие решения могли повлиять связи Прищенко. Известно, что он является хорошим знакомым авторитетного в определенных кругах Нижнего Тагила 32-летнего Сергея Я. (кличка Ярик). Несмотря на возраст, ранее он упоминался как один из претендентов на роль «смотрящего» за городом. Кроме этого, Ярик близок к окружению Шалвы А. – двоюродного брата вора в законе Георгия Акоева (Гии Свердловского). По некоторым данным, тёщей Сергея Я. является начальник отдела Дзержинского районного суда Нижнего Тагила Наталья Исупова. Выводы, что называется, делайте сами.Решение суда кажется странным еще и потому, что полицейскими в настоящее время проверяется причастность задержанных на совершение ранее аналогичных преступлений – краж меховых и ювелирных изделий, а также денежных средств из банкоматов. По неподтвержденной информации, группе могут вменить еще несколько эпизодов. На сегодняшний день прокуратура так и не опротестовала данное решение, сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.Другое крайне интересное с точки зрения обоснованности решение было принято 15 апреля судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Александром Сахарных, который рассматривает уголовное дело в отношении авторитета Овчинникова (более известен как «Овчина») и двух его подельников – Дубового и Лысенкова. Овчинников обвиняется по ч.3 ст. 33 п. «а», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ («Организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору») и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Судья принял решение об избрании Овчинникову, до последнего времени находящегося в СИЗО, меры пресечения в виде запрета определенных действий, отпустив подсудимого на все четыре стороны.Теперь есть риск, что искать его придется всем миром, учитывая тяжесть вменяемых ему преступлений. Кроме этого, в ближайшее время следствие может переквалифицировать дело Овчинникова, вменив ему совершение более тяжкого преступления – ч.3 ст. 33 п. «а», «в» ч.3 ст. 126 УК РФ («Организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).По данным издания, все дело в том, что в феврале 2019 года один из подельников авторитета указал на место, где якобы находится тело похищенного ими Андрея П.по кличке «Жид». Похищение произошло с автостоянки на улице Гражданской, 7, в Екатеринбурге 19 октября 2017 года. Бизнесмена насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось теперь – в лесной массив в окрестностях Невьянска.Чтобы откопать тело жертвы, силовикам пришлось нанимать экскаватор. Труп за период с октября 2017 года подвергся сильным гнилостным изменениям, поэтому установить истинную причину смерти не представляется возможным. Потерпевший в силу возраста мог умереть как от инфаркта или иных хронических заболеваний вследствие переживаний, так и от ударов похитителей. Но тот факт, что гибель наступила после его похищения – не вызывает сомнений, так после инцидента на парковке его больше никто не видел. Если дело все же переквалифицируют, Овчинникову будет грозить до 15 лет колонии строгого режима.Судья Александр Сахарных, принимая решение, наверняка не мог не знать об этих факторах и изучал характеризующий материал в отношении «Овчины», но решил его отпустить (основанием для этого послужило якобы ухудшившееся состояние здоровья обвиняемого, который перенес в СИЗО микроинсульт). Есть мнение, что оперативникам в скором времени еще придется поискать «больного», который с 1980-х годов известен своими громкими преступлениями. В пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга сообщили, что на сегодняшний день жалоба прокуратуры на протест не поступала, но у надзорного ведомства для подачи есть еще сутки.Вышеуказанные обстоятельства вызывают опасения еще и потому, что дают повод криминалитету «поднять голову». Так, как уже сообщалось ранее, на днях в Камышлове сотрудники ОБОП пресекли сходку, на которой должны были назначить смотрящим по городу известного в определенных кругах Андрея Воротникова по кличке «Воротник» («двигается» от криминального авторитета Владимира «Соломы»). Последний является приближенным вора в законе Гии Свердловского, чей двоюродный брат Шалва как раз и замечен в связях с тагильской «братвой».Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.