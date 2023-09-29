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«Урал» не смог удержать преимущество в два мяча в матче с «Ростовом»

23.23 Пятница, 29 сентября 2023
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» сегодня проводил в Ростове-на-Дону матч 10-го тура РПЛ. Соперником был местный клуб «Ростов». Встреча началась для «Урала» удачно, но в итоге завершилась лишь вничью.

Из-за того что аэропорты в южной части России закрыты для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года, а поездом добираться в Ростов-на-Дону весьма долго, в ФК «Урал» решили не возвращаться в Екатеринбург после предыдущего матча с «Краснодаром» – предматчевую подготовку уральцы проводили на Кубани, воспользовавшись инфраструктурой краснодарского клуба. 27 сентября команда выехала в Ростов-на-Дону на автобусе.

Тренировки в Краснодаре прошли не безрезультатно – начал «Урал» резво, уже к 17-й минуте поведя 2:0. Голы на счету Гильерме Шеттине, отличившегося после передачи Андрей Егорычева и самого Егорычева, забившего после паса Эрика Бикфалви. Надо отметить, что это первые голы «Урала» с игры в чемпионате России после длительного перерыва – в предыдущий раз екатеринбуржцы забивали с игры в РПЛ в домашнем матче со «Спартаком», после чего у «Урала» был лишь один забитый мяч с пенальти (в матче с «Балтикой»), а затем три сухих поражения и нулевая ничья.

На 33-й минуте судья после просмотра VAR назначил в ворота «Урала» пенальти за игру рукой в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал Максим Осипенко. 1:2. С таким счётом команды ушли на перерыв.


Фото: пресс-служба ФК «Урал»


В самом начале второго тайма счёт сравнялся – после атаки «Ростова» мяч в свои ворота срезал защитник «Урала» Артём Мамин. Правда, гол записали на ростовчанина Илью Ваханию. 2:2.

При равном счёте отличный шанс вновь вывести «Урал» вперёд был у Бегича, но мяч после удара Сильвие вынес из ворот игрок ростовчан.

На 78-й минуте герой первого тайма Егорычев был удалён с поля и «Урал» остался в меньшинстве. Но ничейный результат екатеринбуржцы сохранили. Итог – 2:2. Набранное очко позволило «Уралу» с 15 баллами как минимум до завтра подняться с 8 на 7 строчку в турнирной таблице. У «Ростова» стало 10 очков, команда занимает 11-ю строчку.

Свой следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт с московским «Локомотивом». Игра состоится в Екатеринбурге 7 октября.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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