В Екатеринбурге протестующие пришли к памятнику Ленина

14:53 | 15.08.2020

В Екатеринбурге число протестующих растет – уже порядка 60 человек. Сейчас горожане перешли на площадь 1905 года к памятнику В. И. Ленина.



Люди зашли на пьедестал памятника и выкрикивают лозунги «20 лет– доверия нет», «Хабаровск, мы с тобой».





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»