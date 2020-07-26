В заповеднике «Денежкин Камень» на Среднем Урале огнём охвачены уже 65 гектаров

10:18 | 27.07.2020

Фото: сайт заповедника

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 65 гектаров. Огонь продолжает распространяться в юго-восточном и северо-западном направлениях, по верхней части склона. На 27 июля запланирована переброска группировки из 70 квалифицированных лесных пожарных из Абакана.



Как сообщается на сайте заповедника, продвижение огня в южном направлении остановлено. С южной и восточной стороны проложено 1800 метров минерализованной полосы.



На северо-восток проложены рукавные линии. На верхнюю вертолётную площадку уже доставлено 11 ёмкостей с водой. Работа по доставке воды к месту пожара вертолётом продолжается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»