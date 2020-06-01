В Реже у председателя УИК обнаружили коронавирус. Контактов с участниками голосования он не имел

20:56 | 26.06.2020

Фото: dialog.ua

В городе Реж Свердловской области у председателя одного из участков для голосования обнаружили COVID-19 после собрания глав городских УИК два дня назад.



Отмечается, что тесты на коронавирус председатели сдавали одновременно с решением текущих оргвопросов. В первый день голосования один из участков ненадолго приостановил свою работу из-за подтверждения заболевания у одного из председателей. Зараженного отправили домой, но остальные члены УИК продолжают работать.



«Режевская территориальная комиссия и все УИКи работают в штатном режиме, избирателям обеспечены все возможности для безопасного голосования. Собрание членов УИК проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все участники были в средствах индивидуальной защиты. Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранён от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии. Контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении. Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. Других случаев заражения не выявлено», – прокомментировала случившееся зампредседателя Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»