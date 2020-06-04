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00:46 | 5.06.2020
Эксперты обнаружили признаки экстремизма в высказываниях схиигумена Сергия
«В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ, вышеуказанный материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения в порядке, предусмотренном ст. 28.1 КоАП РФ ("Возбуждение дела об административном правонарушении")», - указано в документе.
Ранее Михаил Томаткин рассказывал СМИ, что обратился в полицию, чтобы «проверить, все ли равны перед законом, или всё же священнослужители «ровнее» обычных людей».
Схиигумен Сергий называл пандемию коронавируса «псевдопандемией», проклинал тех, кто «посягает на закрытие храмов», говорил о неком истреблении людей. В своих выступлениях на видео также рассказывал о заговоре по созданию мирового правительства, вакцинах с чипами, призывал служить «без дезинфекции и протирания».
Схиигумену запрещали прововедовать, а позже и отстранили и от священнослужения. А митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявлял, что отца Сергия «занесло» и «гордыню нужно ломать».
Кроме этого, в заявлениях РПЦ говорилось, что деятельность схиигумена Сергия должен рассмотреть епархиальный суд.
Указанная статья административного кодекса предусматривает штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
© «Вечерние ведомости»
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