Эксперты обнаружили признаки экстремизма в высказываниях схиигумена Сергия

В проповеди схиигумена Сергия специалисты Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области обнаружили признаки возбуждения ненависти и вражды. О результатах экспертизы сообщили обратившемуся в полицию активисту Михаилу Томаткину.«В действиях указанного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ, вышеуказанный материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения в порядке, предусмотренном ст. 28.1 КоАП РФ ("Возбуждение дела об административном правонарушении")», - указано в документе.Ранее Михаил Томаткин рассказывал СМИ, что обратился в полицию, чтобы «проверить, все ли равны перед законом, или всё же священнослужители «ровнее» обычных людей».Схиигумен Сергий называл пандемию коронавируса «псевдопандемией», проклинал тех, кто «посягает на закрытие храмов», говорил о неком истреблении людей. В своих выступлениях на видео также рассказывал о заговоре по созданию мирового правительства, вакцинах с чипами, призывал служить «без дезинфекции и протирания».Схиигумену запрещали прововедовать, а позже и отстранили и от священнослужения. А митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявлял, что отца Сергия «занесло» и «гордыню нужно ломать».Кроме этого, в заявлениях РПЦ говорилось, что деятельность схиигумена Сергия должен рассмотреть епархиальный суд.Указанная статья административного кодекса предусматривает штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.