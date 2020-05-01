Еще 135 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом

12:37 | 13.05.2020

Фото: 24tv.ua

В Свердловской области за сутки подтвердились еще 135 случаев заражения коронавирусом.



Вирус лабораторно подтвержден специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Верхотурья (+26), Красноуфимска, Тугулымского городского округа. В статистике также – три случая заражения жителями других регионов России.



Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев новой коронавирусной инфекции.



Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.



Выписано 45 пациентов. За весь период пандемии свердловские врачи вылечили 534 заболевших COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»