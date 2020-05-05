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09:11 | 6.05.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Березовском сгорела дорогая иномарка
Сообщение о возгорании автомобиля Land Rover поступило на пульт диспетчера в 03:33 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.
Однако пожар был потушен населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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