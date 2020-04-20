Десятки свердловчанок получат знак «Материнская доблесть» III степени

36 свердловчанок, воспитывающих пятерых детей, получат знак «Материнская доблесть» III степени. Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ «О награждении знаками отличия Свердловской области».Среди награждённых жительницы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Североуральска, Каменского района, Волчанска, Ирбита и Полевского.Согласно этому же указу, множество свердловских пар награждаются знаком отличия «Совет да любовь» за создание крепкой семьи.