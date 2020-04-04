Индекс самоизоляции Екатеринбурга ниже московского

16:17 | 5.04.2020

Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 5 апреля, индекс самоизоляции екатеринбуржцев ниже не только индекса соседних городов, но и московского, такие показатели можно увидеть на карте самоизоляции Яндекса.



Так, индекс самоизоляции Екатеринбурга на данным момент составляет 3.8, а московский индекс - 3.9. В других городах Урала показатели выше - индекс Нижнего Тагила, Тюмени, Кургана составляет 4.1, индекс Челябинска и Магнитогорска - 4.2, а самый высокий в Перми - сегодня 4.6.



Отметим, что индекс самоизоляции Перми уже несколько дней подряд выше индексов соседних городов.



Возможно, низкий уровень самоизоляции в столице Урала объясняется тем, что ограничения на передвижения людей по городу, закреплённые указами губернатора Свердловской области, не особо контролируются, если и контролируются вообще. Проверки работы различных организаций и предприятий действительно проводятся, а вот вопросы перемещения людей по городам Среднего Урала остаются открытыми.



Напомним, что власти некоторых регионов запретили возможность въезда иногородним. Так, в Челябинской области ещё 2 апреля ГИБДД начала разворачивать въезжающие в регион автомобили по месту пребывания. Исключения делаются для проезжающих транзитом и грузовиков, везущих продукты и предметы первой необходимости, заявляли в МВД.



Мы напоминаем, особые режимы на территориях регионов введены для безопасности россиян и купирования распространения коронавируса COVID-19. Согласно множественным исследованиям, самый главный способ противостояния эпидемии - это самоизоляция и соблюдение социальной дистанции не менее метра. А сегодня глава Роспотребнадзора заявила, что каждый заболевший коронавирусом заражает еще троих, по ее мнению, эту цепочку должна прервать самоизоляция.

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