Новости дня
18:34 | 13.03.2020
Фото: globalair.kz
«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран
Уточняется, что из Москвы в Венецию, Рим, Милан и Римини (Италия), Бордо (Франция) перестанут выполнять с 12 марта по 31 мая, в Барселону (Испания) - с 29 марта до 31 мая. Из Екатеринбурга в Барселону рейсы приостановят с 1 по 12 мая, в Рим - с 10 мая до 26 июня, Мюнхен (Германия) и Париж (Франция) - с 10 мая до 27 июня. Рейсы из Краснодара в Тель-Авив (Израиль) не будут выполняться с 29 марта по 5 апреля, из Краснодара в Римини - с 25 апреля по 23 мая, из Сочи в Тель-Авив - с 15 марта по 5 апреля, а из Санкт-Петербурга в Тель-Авив - с 19 марта по 5 апреля. Рейсы из Москвы в Мумбаи не будут выполняться с 31 марта по 24 октября.
Отметим, что также авиакомпания продлила ограничение на полеты в Китай. Рейсы в Харбин и Ордос возобновятся не ранее 24 октября, а в Пекин и Сиань – не ранее 27 июня.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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