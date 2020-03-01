 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:34 | 13.03.2020

Фото: globalair.kz

«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран

«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в 6 стран, в число которых вошли Италия, Германия, Франция, Испания, Израиль и Индия, об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. Это связано с эпидемиологической обстановкой в мире.

Уточняется, что из Москвы в Венецию, Рим, Милан и Римини (Италия), Бордо (Франция) перестанут выполнять с 12 марта по 31 мая, в Барселону (Испания) - с 29 марта до 31 мая. Из Екатеринбурга в Барселону рейсы приостановят с 1 по 12 мая, в Рим - с 10 мая до 26 июня, Мюнхен (Германия) и Париж (Франция) - с 10 мая до 27 июня. Рейсы из Краснодара в Тель-Авив (Израиль) не будут выполняться с 29 марта по 5 апреля, из Краснодара в Римини - с 25 апреля по 23 мая, из Сочи в Тель-Авив - с 15 марта по 5 апреля, а из Санкт-Петербурга в Тель-Авив - с 19 марта по 5 апреля. Рейсы из Москвы в Мумбаи не будут выполняться с 31 марта по 24 октября.

Отметим, что также авиакомпания продлила ограничение на полеты в Китай. Рейсы в Харбин и Ордос возобновятся не ранее 24 октября, а в Пекин и Сиань – не ранее 27 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:42 | 13.03.2020
В Екатеринбурге День строителя будут отмечать в центре города

21:33 | 13.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом в Пермском крае подтвержден

20:10 | 13.03.2020
При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан

19:41 | 13.03.2020
В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

18:34 | 13.03.2020
«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран

18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге

17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев

17:24 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК провели уроки географии, французского и английского языка

16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля

16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками

16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе

16:17 | 13.03.2020
У вернувшейся из Италии екатеринбурженки не подтвердился новый коронавирус

16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты

16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность

15:52 | 13.03.2020
В столице Урала двое мужчин ворвались в магазин и украли две бутылки виски

15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог

15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом

14:59 | 13.03.2020
Генконсульство Чехии в Екатеринбурге временно перестает выдавать шенгенские визы

14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей

14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу

13:43 | 13.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по факту хранения наркотиков

13:35 | 13.03.2020
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод

13:24 | 13.03.2020
В Свердловской области вынесли приговор двум жителям, обвиняемым в разбое

13:22 | 13.03.2020
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»

13:09 | 13.03.2020
Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше

комментариев: 1

12:43 | 13.03.2020
Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку

12:22 | 13.03.2020
Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена

12:14 | 13.03.2020
В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области

11:54 | 13.03.2020
В Свердловской области будут теплые выходные

11:30 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии

11:23 | 13.03.2020
В Екатеринбурге стартовал проект по профилактике подросткового вандализма

11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»

11:02 | 13.03.2020
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма

10:40 | 13.03.2020
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уничтожили более 6 килограммов наркотиков

10:36 | 13.03.2020
В Екатеринбурге пройдут IV благотворительные интеллектуальные игры «Мысли со смыслом»

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 