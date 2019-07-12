В ДТП с участием «Шевроле Лачетти» в Свердловской области пострадали 4 человека

20:04 | 15.07.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда в ночь на 15 июля произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека.



В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что автомобиль «Шевроле Лачетти» съехал в кювет и опрокинулся, так как 18-летний водитель не справился с управлением. После этого машина загорелась, однако водитель и 3 пассажира сумели выбраться из машины вовремя.



После аварии пострадавших отправили в ЦРБ города Туринска, где их осмотрели медики и отпустили домой. Как рассказали пассажиры и водитель, все они были пристёгнуты ремнями безопасности.



Стоит отметить, что среди пострадавших была 15-летняя школьница. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту её нахождения без сопровождения родителей в ночное время.