В Ирбите разыскивается без вести пропавший подросток

19:03 | 11.06.2019

Фото: МО МВД России "Ирбитский"

В Ирбите полицейские разыскивают без вести пропавшую Лискову Алину Сергеевну. Как сообщили в МО МВД России «Ирбитский», несовершеннолетняя девушка ушла из дома 7 апреля.



У Алины славянская внешность, среднее телосложение, темные волосы, рост около 155 см. Также на среднем пальце правой кисти у девушки есть татуировка в виде креста и татуировка в виде надписи «НЕ…» на предплечье левой руки. Кроме того, на запястьях у подростка можно заметить шрамы от порезов.



Стоит отметить, что девушка стоит на учёте в ОДН за бродяжничество, ранее она неоднократно уходила из дома. Сотрудники МО МВД просят сообщать информацию об Алине по номеру дежурной части - 8(34355) 6-25-27 или в отдел уголовного розыска - 8(34355) 6 -23- 24, 8-953-052-77-75.