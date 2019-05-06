В ЦПКиО в Екатеринбурге показали реконструкцию битвы на Курской дуге

22:07 | 9.05.2019

Фото: ngzt.ru

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге сегодня, 9 мая, в День Победы, горожанам показали реконструкцию битвы на Курской дуге.



Бой на Курской дуге воссоздали члены военно-исторического объединения «Урал-фронту». По словам организаторов, они старались максимально достоверно реконструировать события. Они использовали списанное и охолощенное оружие, стреляющее свето-шумовыми патронами, а также военную бронетехнику. Бронемобиль БА-64 образца 1943 года участники мероприятия воссоздали по заводским чертежам, используя оригинальные запчасти.



Также в ЦПКиО горожанам представили спектакль «Военные собаки». Уральцы узнали о роли животных на войне и об их навыках.