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В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
Россия и мир
Фото: телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова
В Минобороны заявили об атаке беспилотниками гражданской инфраструктуры в двух регионах РФ.
По данным ведомства, 28 февраля «была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея».
«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорится в телеграм-канале министерства.
Какие именно объекты имеются в виду, не уточняется.
Ранее во вторник власти Адыгеи подтвердили информацию о падении летательного аппарата.
Также, по информации властей, в Туапсе Краснодарского края в ночь на 28 февраля произошел пожар на территории нефтебазы. Причину пожара власти не уточняют.
Кроме того, в ночь на вторник мэр Белгорода сообщил, что в городе обнаружены обломки трёх беспилотников. Один из них залетел в окно квартиры.
По данным ведомства, 28 февраля «была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея».
«Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — говорится в телеграм-канале министерства.
Какие именно объекты имеются в виду, не уточняется.
Ранее во вторник власти Адыгеи подтвердили информацию о падении летательного аппарата.
Также, по информации властей, в Туапсе Краснодарского края в ночь на 28 февраля произошел пожар на территории нефтебазы. Причину пожара власти не уточняют.
Кроме того, в ночь на вторник мэр Белгорода сообщил, что в городе обнаружены обломки трёх беспилотников. Один из них залетел в окно квартиры.
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